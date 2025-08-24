Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 24 Agustus Kompak Naik, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, mengalami kenaikan.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (24/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, kompak naik.

Harga emas Galeri24 naik lagi ke angka Rp 1.918.000 dari semula Rp 1.904.000 per gram.

Lalu, harga emas Antam juga turut naik, dari awalnya Rp 1.984.000 menjadi Rp 2.001.000 per gram.

‎Sementara, harga emas UBS naik ke angka Rp 1.935.000 yang semula dibanderol Rp 1.911.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:‎

Harga emas UBS: