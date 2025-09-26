menu
Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 26 September Kompak Turun, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 26 September Kompak Turun, Berikut Daftarnya
Ilustrasi harga emas hari ini. Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 26 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (26/9), harga emas untuk tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam kompak turun.

Harga jual emas Antam turun dari angka Rp 2.272.000 menjadi Rp 2.269.000 per gram.

Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.193.000 dari awalnya Rp 2.201.000 per gram.

Adapun harga emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.161.000 dari semula Rp 2.163.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

