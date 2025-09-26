Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 26 September Kompak Turun, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 26 September 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (26/9), harga emas untuk tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam kompak turun.
Harga jual emas Antam turun dari angka Rp 2.272.000 menjadi Rp 2.269.000 per gram.
Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.193.000 dari awalnya Rp 2.201.000 per gram.
Adapun harga emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.161.000 dari semula Rp 2.163.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian hari ini 26 September 2025 kompak turun. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Emas Banyak Diburu, Galeri 24 Pegadaian Pastikan Stok Emas Batangan Tersedia di Seluruh Outlet
- Harga Emas Antam Hari Ini 25 September: Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram
- Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Tembus Rp 2,174 Per Gram
- Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Kompak Naik, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Hari Ini di Palembang Pecahkan Rekor, Tembus Rp 11 Juta Per Suku