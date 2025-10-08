menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 8 Oktober Naik, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 8 Oktober Naik, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 8 Oktober Naik, Berikut Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas Pegadaian hari ini Rabu 8 Oktober 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, kompak naik lagi. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (8/10), harga emas Antam, UBS dan Galeri24 sama-sama mengalami kenaikan sejak kemarin.

‎Harga jual emas Antam hari ini melonjak ke angka Rp 2.399.000 dari awalnya Rp 2.356.000 per gram. Begitu pula harga emas Galeri24, turut naik menjadi Rp 2.284.000 dari semula Rp 2.258.000 per gram.

‎Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga naik ke angka Rp 2.313.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.306.000 per gram.???????

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: 

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.251.000

Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Rabu 8 Oktober 2024 kompak naik lagi. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI