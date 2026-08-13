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Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik

Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik
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Update harga emas hari ini Kamis 13 Agustus 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 13 Agustus 2026 kompak mengalami kenaikan.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Kamis (13/8), pukul 10.41 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing berada di angka Rp 2.687.000, Rp 2.808.000, dan Rp 2.747.000 per gram.

Harga tersebut naik apabila dibandingkan dengan hari sebelumnya, yang masing-masing berada di posisi Rp 2.675.000, Rp 2.788.000, serta Rp 2.730.000 per gram.

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Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 13 Agustus 2026 kompak mengalami kenaikan

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