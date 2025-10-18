Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Naik Lagi Hari Ini, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (18/10), tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, kompak mengalami kenaikan harga empat hari beruntun.

‎Harga jual emas Antam meroket lagi ke angka Rp 2.734.000 dari awalnya Rp 2.648.000 per gram.

Harga emas Galeri24 turut naik dari semula Rp 2.426.000 menjadi Rp 2.512.000 per gram.

‎Sama seperti Antam dan Galeri24, harga UBS juga mengalami kenaikan ke angka Rp 2.545.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.471.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: