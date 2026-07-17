Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari Ini 17 Juli di Pegadaian, Turun Semua

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 harai ini Jumat 17 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (17/7), pukul 10.27 WIB menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS serempak turun.

Harga emas Galeri24 menjadi Rp 2.575.000 per gram. Lalu, harga emas Antam menjadi Rp 2.711.000 per gram. Adapun harga emas UBS kini menjadi Rp 2.588.000 per gram.

Pada Kamis (16/7), harga tiga jenama emas tersebut, yakni Galeri24 Rp 2.603.000, Antam Rp 2.739.000, dan UBS Rp 2.615.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.351.000.