Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari Ini 23 Juni di Pegadaian Naik Semua, Berikut Daftarnya
Selasa, 23 Juni 2026 – 10:58 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Selasa 23 Juni 2026 kompak mengalami kenaikan.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (23/6), pukul 10.20 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24, naik masing-masing ke angka Rp 2.671.000, Rp 2.780.000, dan Rp 2.658.000 per gram.
Adapun harga tiga jenama tersebut di laman resmi Pegadaian, Senin (22/6), yakni UBS Rp 2.662.000, Antam Rp 2.775.000, dan Galeri 24 Rp2.649.000 per gram.
Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp1.394.000
1 gram: Rp2.658.000
Harga emas Antam, UBS, Galeri24 hari ini Selasa 23 Juni di Pegadaian naik semua. Berikut daftar harga emas hari ini.
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