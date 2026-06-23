menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari Ini 23 Juni di Pegadaian Naik Semua, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari Ini 23 Juni di Pegadaian Naik Semua, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari Ini 23 Juni di Pegadaian Naik Semua, Berikut Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas hari ini Selasa 23 Juni 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Selasa 23 Juni 2026 kompak mengalami kenaikan.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (23/6), pukul 10.20 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24, naik masing-masing ke angka Rp 2.671.000, Rp 2.780.000, dan Rp 2.658.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama tersebut di laman resmi Pegadaian, Senin (22/6), yakni UBS Rp 2.662.000, Antam Rp 2.775.000, dan Galeri 24 Rp2.649.000 per gram.

Baca Juga:

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Baca Juga:

0,5 gram: Rp1.394.000

1 gram: Rp2.658.000

Harga emas Antam, UBS, Galeri24 hari ini Selasa 23 Juni di Pegadaian naik semua. Berikut daftar harga emas hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI