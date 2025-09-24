Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Kompak Naik, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Rabu 24 September 2025, kompak mengalami kenaikan.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (24/9), harga emas Antam melonjak dari angka Rp 2.213.000 menjadi Rp 2.255.000 per gram. Kemudian, harga emas UBS naik menjadi Rp 2.193.000 dari awalnya Rp 2.153.000 per gram.
Harga emas Galeri24 turut naik ke angka Rp 2.155.000 dari semula Rp 2.112.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.185.000
