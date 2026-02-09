Harga Emas di Palembang Hari Ini di Angka Sebegini
Senin, 09 Februari 2026 – 13:38 WIB
jpnn.com - PALEMBANG - Toko emas Laris Palembang merilis daftar harga terbaru untuk periode hari ini, Senin (9/2/2026).
Bagi masyarakat yang berencana melakukan investasi atau membeli perhiasan sebaiknya memantau secara rutin harga emas.
Berikut perinciannya:
- Jenis perhiasan kalung dan gelang Rp 6.400.000 per suku.
- Cincin Rp 6.500.000 per suku.
Harga yang tertera di atas sudah termasuk upah pembuatan perhiasan.
Harga fluktuaktif, dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar emas dunia.
Pihak Laris mengingatkan bahwa mereka hanya melayani transaksi jual-beli di toko secara langsung dan tidak melayani pembelian online.
Laris juga tidak menyediakan sistem kredit maupun arisan emas. (mcr35/jpnn)
