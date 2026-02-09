menu
Harga Emas di Palembang Hari Ini di Angka Sebegini

Emas. (ilustrasi: Ricardo/JPNN.com)

jpnn.com - PALEMBANG - Toko emas Laris Palembang merilis daftar harga terbaru untuk periode hari ini, Senin (9/2/2026). 

Bagi masyarakat yang berencana melakukan investasi atau membeli perhiasan sebaiknya memantau secara rutin harga emas.

Berikut perinciannya:

  • Jenis perhiasan kalung dan gelang Rp 6.400.000 per suku.
  • Cincin Rp 6.500.000 per suku. 

Harga yang tertera di atas sudah termasuk upah pembuatan perhiasan. 

Harga fluktuaktif, dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar emas dunia. 

Pihak Laris mengingatkan bahwa mereka hanya melayani transaksi jual-beli di toko secara langsung dan tidak melayani pembelian online.

Laris juga tidak menyediakan sistem kredit maupun arisan emas. (mcr35/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Cuci Hati

