Harga Emas di Palembang Hari Ini Rp 16 Juta Per Suku

jpnn.com, PALEMBANG - Harga emas perhiasan di Palembang, Sumatera Selatan terus mengalami kenaikan dalam empat hari terakhir.

Puncaknya, pada hari ini, Jumat (23/1/2026) harga emas jenis cincin resmi menyentuh angka Rp 16.000.000 per suku.

Berdasarkan data terbaru dari akun @tokoemaslaris.palembang di Instagram, tren kenaikan emas perhiasan di Palembang menunjukkan grafik yang terus menanjak tajam sejak awal pekan.

Baca Juga: Harga Emas di Palembang Hari Ini Tembus 15 Juta Per Suku

Jika dikalkulasikan sejak hari Selasa hingga Jumat, harga emas di Palembang telah melonjak hampir Rp 1.000.000 per suku hanya dalam kurun waktu empat hari.

Fenomena ini memicu beragam reaksi dari warga Palembang, mengingat emas merupakan instrumen investasi favorit sekaligus mahar utama dalam tradisi lokal.

Perbedaan harga antara cincin dengan kalung/gelang terpantau konsisten dengan selisih Rp 100.000, di mana harga cincin selalu lebih tinggi.

Lonjakan ini disinyalir dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas dunia dan nilai tukar rupiah, yang berdampak langsung pada harga jual di toko-toko emas lokal di Palembang.

Bagi warga yang ingin melakukan transaksi, baik membeli maupun menjual (buyback), disarankan untuk terus memantau update harga secara berkala karena pergerakan nilai emas yang sangat dinamis saat ini.