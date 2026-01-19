Harga Emas di Palembang Hari Ini Tembus 15 Juta Per Suku

jpnn.com, PALEMBANG - Harga emas di dunia terus mengalami kenaikan, seperti di Palembang Sumatera Selatan, harga emas hari ini, Senin (19/1/2026) Rp 14,2 juta hingga Rp 15 juta per suku di toko Toko Raja mas Lemabang.

Di Toko Anda Rp 14,6 juta, 14,7 di Toko E-Mi Gold Plaju 15,1 juta di Toko Laris dan 15 juta di Toko Cemerlang Indralaya.

"Untuk harga emas hari ini Rp 15 juta per sukunya. Itu sudah termasuk upah," ungkap Emi Yulyanti selaku pemilik Toko Emas Cemerlang Indralaya saat diwawancarai via WhatsApp, Senin (11/2026).

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 19 Januari Makin Ngeri

Kata Emi, akibat dari kenaikan tersebut banyak masyarakat yang menjual perhiasan mereka.

"Beberapa hari ini banyak masyarakat yang menjual emas daripada membeli," kata Emi.

Untuk diketahui, harga emas naik disebabkan oleh faktor Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pergerakan nilai rupiah.

Nilai mata uang Indonesia menyentuh Rp 17 ribu untuk satu dolar Amerika Serikat (AS).

Faktor lain yang menyebabkan harga emas naik terjadinya konflik geopolitik. Konflik antara negara, perang dagang, hingga ancaman perang terbuka dapat menyebabkan volatilitas pasar. (mcr35/jpnn)