menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Palembang Hari Ini Tembus 15 Juta Per Suku

Harga Emas di Palembang Hari Ini Tembus 15 Juta Per Suku

Harga Emas di Palembang Hari Ini Tembus 15 Juta Per Suku
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Emas batangan. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Harga emas di dunia terus mengalami kenaikan, seperti di Palembang Sumatera Selatan, harga emas hari ini, Senin (19/1/2026) Rp 14,2 juta hingga Rp 15 juta per suku di toko Toko Raja mas Lemabang.

Di Toko Anda Rp 14,6 juta, 14,7 di Toko E-Mi Gold Plaju 15,1 juta di Toko Laris dan 15 juta di Toko Cemerlang Indralaya. 

"Untuk harga emas hari ini Rp 15 juta per sukunya. Itu sudah termasuk upah," ungkap Emi Yulyanti selaku pemilik Toko Emas Cemerlang Indralaya saat diwawancarai via WhatsApp, Senin (11/2026).

Baca Juga:

Kata Emi, akibat dari kenaikan tersebut banyak masyarakat yang menjual perhiasan mereka.

"Beberapa hari ini banyak masyarakat yang menjual emas daripada membeli," kata Emi. 

Untuk diketahui, harga emas naik disebabkan oleh faktor Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pergerakan nilai rupiah. 

Baca Juga:

Nilai mata uang Indonesia menyentuh Rp 17 ribu untuk satu dolar Amerika Serikat (AS). 

Faktor lain yang menyebabkan harga emas naik terjadinya konflik geopolitik. Konflik antara negara, perang dagang, hingga ancaman perang terbuka dapat menyebabkan volatilitas pasar. (mcr35/jpnn) 

Harga emas di Palembang hari ini, Senin 19 Januari 2026, Rp 15 juta per sukunya.


Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Cuci Hati

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI