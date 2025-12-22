Harga Emas di Pegadaian 22 Desember: UBS & Galeri24 Tetap Stabil, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 22 Desember 2025. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (22/12), menunjukkan harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 stabil alias kompak tak mengalami perubahan.

‎‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.519.000 per gram.

Begitu juga harga emas UBS tak mengalami perubahan di Rp 2.564.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.386.000