Harga Emas di Pegadaian 22 Desember: UBS & Galeri24 Tetap Stabil, Cek Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian 22 Desember: UBS & Galeri24 Tetap Stabil, Cek Daftarnya
Seseorang melakukan transaksi di gerai emas Galeri24 Pegadaian. ANTARA/Ahmad Rifandi

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 22 Desember 2025. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (22/12), menunjukkan harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 stabil alias kompak tak mengalami perubahan.

‎‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.519.000 per gram.

Begitu juga harga emas UBS tak mengalami perubahan di Rp 2.564.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.386.000

