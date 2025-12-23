menu
Harga Emas di Pegadaian 23 Desember: UBS & Galeri24 Melonjak, Berikut Daftarnya

Arsip foto - Pegawai menunjukkan emas di Galeri24 Pegadaian, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (2/7/2025). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/pri.

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 23 Desember 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 sebagaimana dilihat di laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (23/12), kompak melonjak.

Harga jual emas Galeri24 melonjak ke angka Rp 2.536.000 dari awalnya Rp 2.519.000 per gram atau naik Rp 17.000. Adapun harga emas UBS meroket menjadi Rp 2.593.000 dari semula dibanderol Rp 2.564.000 per gram atau naik Rp 29.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:‎

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.402.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.593.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp 5.145.000

Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 23 Desember 2025. UBS dan Galeri24 naik, berikut daftar lengkapnya.

