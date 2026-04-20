Harga Emas di Pegadaian: Antam, UBS dan Galeri24 Masih tak Bergerak Senin Pagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 20 April di Pegadaian untuk produk Antam, UBS dan Galeri24, masih belum bergerak.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin (20/4), pukul 07.03 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, Galeri24 kompak stabil, yakni di angka Rp 2.924.000, Rp 3.000.000, dan Rp 2.886.000 per gram.

Harga tersebut merupakan angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (19/4).

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.