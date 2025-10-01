Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 1 Oktober: Antam-Galeri24 Naik, UBS Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian untuk produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24 hari ini Rabu 1 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (1/10), tiga produk logam mulia buatan UBS, Galeri24, dan Antam, bervariasi dibandingkan sebelumnya.

Harga jual emas Antam naik menjadi Rp 2.335.000 dari semula Rp 2.322.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga emas Galeri24 ke Rp 2.225.000 dari semula Rp 2.209.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS mengalami penurunan ke angka Rp 2.235.000 dari awalnya Rp 2.248.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: