Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Agustus 2026: Naik Semua

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 11 Agustus 2026.

Laman Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Selasa (11/8), pukul 10.20 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS mengalami kenaikan masing-masing di angka Rp 2.696.000, Rp 2.819.000, serta Rp 2.756.000 per gram.

Harga itu menunjukkan peningkatan dibandingkan hari sebelumnya yang masing-masing Rp 2.669.000, Rp 2.798.000, dan Rp 2.729.000 per gram. Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara emas Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.414.000

1 gram: Rp 2.696.000.