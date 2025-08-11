menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Agustus: Antam, Galeri24 dan UBS Stabil

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Agustus: Antam, Galeri24 dan UBS Stabil

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Agustus: Antam, Galeri24 dan UBS Stabil
Update harga emas Senin 11 Agustus 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 11 Agustus 2025. 

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (11/8), menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, stabil. 

Harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 1.935.000 per gram. Lalu, harga emas Antam turut stabil di Rp2.020.000 per gram. Sementara, harga emas UBS tetap dibanderol dengan harga Rp 1.953.000 per gram.

Harga emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.056.000

