menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Desember, UBS & Galeri24 Kompak Naik

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Desember, UBS & Galeri24 Kompak Naik

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Desember, UBS & Galeri24 Kompak Naik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip foto - Seorang petugas menunjukan koleksi lempengan emas di Pegadaian Galeri24, Kota Pekanbaru, Riau. ANTARA FOTO/FB Anggoro/foc/pri.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 11 Desember 2025.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (11/12) memperlihatkan harga emas dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24,

kompak mengalami kenaikan.

Baca Juga:

Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.446.000 dari awalnya Rp 2.434.000 per gram.

Begitu pula emas UBS naik ke angka Rp 2.482.000 dari semula dibanderol Rp 2.474.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:‎

Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 11 Desember 2025, UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan. Cek daftarnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI