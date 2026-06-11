Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Juni Turun Semua, Cek Daftar Terbarunya
Kamis, 11 Juni 2026 – 08:22 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.
Harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 turun, masing-masing turun menjadi Rp 2.703.000, Rp 2.822.000 dan Rp 2.690.000 per gram, sebagaimana dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis (11/6), pukul 06.15 WIB.
Harga-harga tersebut turun bila dibandingkan dengan yang tertera di laman Sahabat Pegadaian, Rabu (10/6), yakni UBS Rp 2.757.000, Antam Rp 2.843.000, dan Galeri24 Rp 2.734.000 per gram.
Harga emas sewaktu-waktu dapat berubah.
Berikut daftar harga emas masing-masing produk:
0,5 gram: Rp 1.411.000
1 gram: Rp 2.690.000
Harga emas hari ini di Pegadaian turun semua. Cek daftar terbaru harga emas di Pegadaian.
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