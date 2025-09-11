menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 September: Antam, UBS dan Galeri24 Kompak Turun
Harga Emas di Pegadaian hari ini Kamis 11 September 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 11 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (11/9), harga tiga produk emas logam mulia buatan UBS, Galeri24 dan Antam, kompak turun dari sebelumnya.

‎Harga emas Galeri24 kini dibanderol Rp 2.064.000 dari semula Rp 2.076.000 per gram.

Hargaa emas UBS turun ke angka Rp 2.104.000 dari semula Rp 2.105.000 per gram.

Untuk harga jual emas Antam turut turun dari awalnya Rp 2.170.000 menjadi Rp 2.157.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

