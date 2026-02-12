Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Februari: UBS-Galeri24 Stabil
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 12 Februari 2026.
Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Kamis (12/2) pukul 07.57 WIB, menunjukkan harga emas UBS tetap berada di angka Rp 3.002.000 per gram dan Galeri24 Rp 2.987.000 per gram.
Angka tersebut tidak berubah dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian pada Rabu (11/2) pagi.
Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
