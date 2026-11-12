Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 November, Kompak Turun
Kamis, 12 November 2026 – 10:55 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 12 November 2026 untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis (12/11), pukul 09.30 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.496.000, Rp2.568.000, dan Rp2.520.000 per gram.
Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.309.000
Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 12 November 2026 kompak turun. Berikut daftar lengkap harga emas hari ini.
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