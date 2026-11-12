menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 November, Kompak Turun

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 November, Kompak Turun

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 November, Kompak Turun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 12 November 2026. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 12 November 2026 untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis (12/11), pukul 09.30 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.496.000, Rp2.568.000, dan Rp2.520.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.309.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 12 November 2026 kompak turun. Berikut daftar lengkap harga emas hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI