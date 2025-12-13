Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Desember: Ada yang Menyentuh Rp 2,537 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Sabtu 13 Desember 2025 kembali naik.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (13/12), dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak naik tiga hari beruntun.
Hari ini bahkan ada yang menyentuh Rp 2,537 juta per gram.
Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.491.000 dari awalnya Rp 2.459.000 per gram.
Adapun harga emas UBS turut melonjak ke angka Rp 2.537.000 dari semula dibanderol Rp 2.498.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Sabtu 13 Desember 2025 kembali naik. Ada yang menyentuh Rp 2,537 juta per gram.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Naik 4 Hari Beruntun, Hari Ini Tembus Rp 2,462 Juta Per Gram
- Lanjutkan Tren Kenaikan, Harga Emas Antam Hari Ini 12 Desember Tembus Rp 2,453 Juta Per Gram
- Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Desember, UBS-Galeri24 Naik Lagi
- Mandiri Investasi Gandeng Pegadaian dan Deutsche Bank, ETF Emas Syariah Meluncur 2026
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Desember, UBS & Galeri24 Kompak Naik
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 10 Desember: UBS Naik Tipis, Galeri24 Turun