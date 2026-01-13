menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Januari Naik, Berikut Daftarnya

Update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 13 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 13 Januari 2026 kompak naik.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa (13/1), harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami kenaikan.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket dari awalnya Rp 2.596.000 menjadi Rp 2.661.000 per gram (gr) atau naik Rp 65.000.

Harga emas UBS naik menjadi Rp 2.716.000 dari semula dibanderol Rp 2.652.000 per gram atau naik Rp 64.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 13 Januari 2026 naik. Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian hari ini.

