menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga Emas di Pegadaian hari ini Rabu 13 November 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 13 November 2025 kembali mengalami kenaikan.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (13/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan harga jual tiga hari beruntun sejak 11 November.

‎Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.428.000 dari awalnya di angka Rp 2.422.000 per gram. Harga emas UBS  turut naik ke angka Rp 2.439.000 dari semula dibanderol Rp 2.432.000 per gram.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.319.000

Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 13 November 2025 kembali mengalami kenaikan. Berikut perinciannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI