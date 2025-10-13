menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Oktober Stabil, Berikut Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Oktober Stabil, Berikut Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Oktober Stabil, Berikut Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 13 Oktober 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 13 Oktober 2025, kompak stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (13/10), tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, kompak tak mengalami perubahan harga.

Adapun harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.414.000 per gram.

Baca Juga:

Begitu pula harga emas Galeri24, turut stabil di Rp 2.301.000 per gram.

Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga tak berubah, tetap dibanderol Rp 2.340.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam, Galeri24, UBS di Pegadaian hari ini stabil. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI