Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 14 Agustus 2026, Turun Semua

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 14 Agustus 2026 untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24 turun semua.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Jumat (14/8), pukul 10.40 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.665.000, Rp 2.771.000, dan Rp 2.724.000 per gram.

Harga tersebut menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan hari sebelumnya, yang masing-masing berada di posisi Rp 2.687.000, Rp 2.808.000, serta Rp 2.747.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, emas Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.