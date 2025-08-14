Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 14 Agustus: UBS Naik, Antam & Galeri24 Turun
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis, tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam mengalami fluktuasi harga jual.
Harga emas Galeri24 turun dari angka Rp 1.908.000 menjadi Rp 1.906.000 per gram.
Begitu pula harga emas Antam turut turun ke angka Rp 1.985.000 dari awalnya Rp 1.992.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS naik menjadi Rp 1.929.000 dari semula Rp 1.923.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
