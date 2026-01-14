menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 14 Januari Naik

Update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 14 Januari 2026. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 14 Januari 2026.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (14/1), menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan sejak kemarin (13/1).

Harga jual emas Galeri24 dari awalnya Rp 2.661.000 menjadi Rp 2.676.000 per gram atau naik Rp 15.000.

Harga emas UBS menjadi Rp 2.727.000 dari semula dibanderol Rp 2.716.000 per gram atau naik Rp 11.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 14 Januari 2026 naik lagi. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

