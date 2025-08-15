Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 15 Agustus: Antam Naik, UBS-Galeri24 Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 15 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (15/8), tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam mengalami fluktuasi harga jual.

‎Harga emas Galeri24 turun lagi dari angka Rp 1.906.000 menjadi Rp 1.904.000 per gram, begitu pula emas UBS turut turun ke angka Rp 1.914.000 dari awalnya Rp 1.923.000 per gram. ‎

Sementara, harga emas Antam naik menjadi Rp 2.001.000 dari semula Rp 1.985.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.036.000