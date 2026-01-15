Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 15 Januari, UBS & Galeri24 Naik Lagi
Kamis, 15 Januari 2026 – 07:55 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Tren kenaikan harga emas di Pegadaian berlanjut.
Harga emas UBS dan Galeri24 terus mengalami kenaikan sejak 12 Januari, sebagaimana dilihat dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (15/1).
Adapun harga jual emas Galeri24 dari awalnya Rp 2.676.000 menjadi Rp 2.692.000 per gram atau naik Rp16.000.
Harga emas UBS juga mengalami kenaikan menjadi Rp 2.752.000 dari semula dibanderol Rp 2.727.000 per gram atau naik Rp 25.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 15 Januari 2026. UBS dan Galeri24 naik lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Tembus Rp 2,665 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 14 Januari Naik
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Januari Naik, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini 12 Januari Melonjak, Berikut Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Januari, UBS & Galeri24 Kompak Stabil
- Harga Emas Antam Hari Ini 10 Januari Melonjak