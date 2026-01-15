menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 15 Januari, UBS & Galeri24 Naik Lagi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 15 Januari, UBS & Galeri24 Naik Lagi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 15 Januari, UBS & Galeri24 Naik Lagi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas di Pegadaian Kamis 15 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Tren kenaikan harga emas di Pegadaian berlanjut.

Harga emas UBS dan Galeri24 terus mengalami kenaikan sejak 12 Januari, sebagaimana dilihat dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (15/1).

Adapun harga jual emas Galeri24 dari awalnya Rp 2.676.000 menjadi Rp 2.692.000 per gram atau naik Rp16.000.

Baca Juga:

Harga emas UBS juga mengalami kenaikan menjadi Rp 2.752.000 dari semula dibanderol Rp 2.727.000 per gram atau naik Rp 25.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. 

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24:

Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 15 Januari 2026. UBS dan Galeri24 naik lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI