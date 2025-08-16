Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Agustus: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025.

Dipantau dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (16/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam mengalami penurunan.

‎Harga emas Galeri24 turun dari angka Rp 1.904.000 menjadi Rp 1.888.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS, turut turun ke angka Rp 1.897.000 dari awalnya Rp 1.914.000 per gram.

Sementara, harga emas Antam merosot menjadi Rp 1.976.000 dari semula Rp 2.001.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: