Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Agustus: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Turun
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025.
Dipantau dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (16/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam mengalami penurunan.
Harga emas Galeri24 turun dari angka Rp 1.904.000 menjadi Rp 1.888.000 per gram.
Begitu pula harga emas UBS, turut turun ke angka Rp 1.897.000 dari awalnya Rp 1.914.000 per gram.
Sementara, harga emas Antam merosot menjadi Rp 1.976.000 dari semula Rp 2.001.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025, untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 kompak turun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini 15 Agustus Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 15 Agustus: Antam Naik, UBS-Galeri24 Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini 14 Agustus Naik, Berikut Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 14 Agustus: UBS Naik, Antam & Galeri24 Turun
- Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun Lagi, Cek Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini 12 Agustus Merosot, Jadi Sebegini Per Gram