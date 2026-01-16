Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Januari: UBS Turun, Galeri24 Stabil

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 16 Januari 2026.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (16/1), harga emas Galeri24 stabil dan UBS turun.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.692.000 per gram.

Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.742.000 dari semula dibanderol Rp2.752.000 per gram atau turun Rp 10.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24