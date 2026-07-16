Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Juli, Antam Rp 2.739.000 Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 16 Juli 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis (16/7), pukul 10.34 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.603.000, Rp 2.739.000, dan Rp 2.615.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24