Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 November, 1 Gram Galeri24 Rp 2,456 Juta
Senin, 16 November 2026 – 12:05 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 16 November 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (16/11), pukul 11.08 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.456.000, Rp2.560.000, dan Rp2.480.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.289.000
Inilah daftar lengkap harga emas di Pegadaian hari ini Senin 16 November 2026 untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24.
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