Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 Agustus, Naik Semua

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 17 Agustus 2026 naik semua.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Senin (17/8), pukul 10.54 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS mengalami kenaikan masing-masing berurutan di angka Rp 2.687.000, Rp 2.785.000, dan Rp 2.746.000 per gram.

Harga tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan pada Sabtu (15/8), yang masing-masing berada di posisi Rp 2.677.000, Rp2.782.000, dan Rp2.736.000 per gram.

Harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam dijual hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.