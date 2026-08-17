menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 Agustus, Naik Semua

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 Agustus, Naik Semua

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 Agustus, Naik Semua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas hari ini Senin 17 Agustus 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTAHarga emas di Pegadaian hari ini Senin 17 Agustus 2026 naik semua.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Senin (17/8), pukul 10.54 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS mengalami kenaikan masing-masing berurutan di angka Rp 2.687.000, Rp 2.785.000, dan Rp 2.746.000 per gram.

Harga tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan pada Sabtu (15/8), yang masing-masing berada di posisi Rp 2.677.000, Rp2.782.000, dan Rp2.736.000 per gram.

Baca Juga:

Harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Sementara itu, emas Antam dijual hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas di Pegadaian untuk produk emas Galeri24, emas Antam, dan emas UBS naik semua.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI