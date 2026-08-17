Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 Agustus, Naik Semua
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 17 Agustus 2026 naik semua.
Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Senin (17/8), pukul 10.54 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS mengalami kenaikan masing-masing berurutan di angka Rp 2.687.000, Rp 2.785.000, dan Rp 2.746.000 per gram.
Harga tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan pada Sabtu (15/8), yang masing-masing berada di posisi Rp 2.677.000, Rp2.782.000, dan Rp2.736.000 per gram.
Harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Sementara itu, emas Antam dijual hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas di Pegadaian untuk produk emas Galeri24, emas Antam, dan emas UBS naik semua.
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