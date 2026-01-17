Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 Januari 2026 Kompak Naik

menu
Harga emas di Pegadaian Sabtu 17 Januari 2026. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 17 Januari 2026 kompak naik.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip Sabtu (17/1) menunjukkan dua produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan.

Harga jual emas Galeri24 mengalami kenaikan menjadi Rp 2.695.000 dari awalnya Rp 2.692.000 per gram atau naik Rp 3.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan menjadi Rp 2.749.000 dari semula dibanderol Rp 2.742.000 per gram atau naik Rp 7.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.414.000

