Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 November, Kompak Turun
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 17 November 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (17/11), pukul 10.45 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak turun masing-masing ke angka Rp2.451.000, Rp2.553.000, dan Rp2.475.000 per gram.
Kemarin (16/22), harga ketiga jenama emas tersebut pada kemarin, yakni masing-masing di angka Rp2.456.000, Rp2.560.000, dan Rp2.480.000 per gram.
Ya, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.286.000
Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 17 November 2026 kompak mengalami penurunan. Cek daftar terbaru harga emas Pegadaian hari ini.
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