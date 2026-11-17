jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 17 November 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (17/11), pukul 10.45 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak turun masing-masing ke angka Rp2.451.000, Rp2.553.000, dan Rp2.475.000 per gram.

Kemarin (16/22), harga ketiga jenama emas tersebut pada kemarin, yakni masing-masing di angka Rp2.456.000, Rp2.560.000, dan Rp2.480.000 per gram.

Ya, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.286.000