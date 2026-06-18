Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Juni, Turun Semua
Kamis, 18 Juni 2026 – 11:45 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 18 Juni 2026 turun semua.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis (18/6), pukul 10.17 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24, kompak turun.
Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.717.000 per gram.
Untuk harga emas Antam juga mengalami penurunan menjadi Rp 2.812.000 per gram.
Harga emas Galeri24 juga turun menjadi Rp 2.703.000 per gram.
Pada Rabu (17/8) harga emas tiga jenama itu di Pegadaian, yakni UBS Rp 2.737.000, Antam Rp 2.839.000, dan Galeri24 Rp 2.718.000 per gram.
Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 18 Juni 2026 turun semua. Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian.
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