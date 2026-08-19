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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 Agustus 2026: Antam, UBS & Galeri24 Turun, Cek Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 Agustus 2026: Antam, UBS & Galeri24 Turun, Cek Daftarnya
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Harga emas hari ini Rabu 19 Agustus 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 19 Agustus 2026 untuk produk buatan Antam, UBS, dan Galeri24 kompak turun.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Rabu (19/8), pukul 10.43 WIB,  menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.645.000, Rp 2.685.000, dan Rp 2.717.000 per gram.

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan harga kemarin yang  masing-masing berada di angka Rp 2.676.000, Rp 2.736.000, dan Rp 2.747.000 per gram.

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Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam dijual hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 19 Agustus 2026 kompak turun. Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 hari ini di Pegadaian.

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