Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 Agustus 2026: Antam, UBS & Galeri24 Turun, Cek Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 19 Agustus 2026 untuk produk buatan Antam, UBS, dan Galeri24 kompak turun.
Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Rabu (19/8), pukul 10.43 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.645.000, Rp 2.685.000, dan Rp 2.717.000 per gram.
Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan harga kemarin yang masing-masing berada di angka Rp 2.676.000, Rp 2.736.000, dan Rp 2.747.000 per gram.
Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam dijual hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 19 Agustus 2026 kompak turun. Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 hari ini di Pegadaian.
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