Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 Januari 2026: UBS & Galeri24 Stabil

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian pada awal pekan atau Senin 19 Januari 2026.

Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip Senin (19/1) menunjukkan dua produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tak mengalami perubahan harga jual alias stabil.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di Rp 2.688.000 per gram.

Harga emas UBS turut tak berubah, yakni tetap di angka Rp 2.739.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24