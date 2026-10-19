Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 Oktober, Cek Daftar Lengkapnya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini Senin 19 Oktober 2026 untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Laman Pegadaian dikutip Senin (19/10),pukul 10.52 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.526.000, Rp2.613.000, dan Rp2.551.000 per gram.

Namun demikian, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Emas Antam hanya hingga 100 gram, sebagaimana dilansir dari Antara.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24