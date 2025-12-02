menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Desember: UBS & Galeri24 Kompak Naik Lagi, Berikut Perinciannya

Update harga emas Selasa 2 Desember 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 2 Desember 2025. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (2/12), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan.

Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp 2.466.000 dari awalnya Rp 2.458.000 per gram.

Begitu pula emas UBS yang turut naik menjadi Rp 2.498.000 dari semula dibanderol Rp 2.481.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, untuk produk UBS dan Galeri24 pada Selasa 2 Desember 2025.

