Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Januari 2026 Kompak Stabil

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Januari 2026 Kompak Stabil

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Januari 2026 Kompak Stabil
Update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 2 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 2 Januari 2026.

Laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat (2/1) menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak stabil di awal 2026 ini.

Adapun harga jual emas Galeri24 masih di angka Rp 2.537.000 per gram.

Baca Juga:

Sementara, harga emas UBS juga masih sama di angka Rp 2.588.000 seperti sehari lalu.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini  Jumat 2 Januari 2026 kompak stabil. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 hari ini.

