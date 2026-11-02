Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 November, Cek Perinciannya
Senin, 02 November 2026 – 11:25 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 2 November 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (2/11), pukul 10.43 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.451.000, Rp2.569.000, dan Rp2.475.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.286.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 2 November 2026 untuk produk Antam, UBS dan Galeri24.
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