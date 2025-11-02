menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 November, UBS & Galeri24 Kompak Turun

Update harga emas Minggu 2 November 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 2 November 2025 mengalami penurunan. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (2/11), harga emas UBS dan Galeri24 kompak turun setelah kemarin mengalami lonjakan.

‎Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.396.000 dari awalnya Rp 2.407.000 per gram. Adapun harga emas UBS  turut turun menjadi Rp 2.398.000 dari semula dibanderol Rp 2.402.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.296.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.398.000

Berikut daftar lengkap harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Minggu 2 November 2025.

