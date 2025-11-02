Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 November, UBS & Galeri24 Kompak Turun
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 2 November 2025 mengalami penurunan. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (2/11), harga emas UBS dan Galeri24 kompak turun setelah kemarin mengalami lonjakan.
Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.396.000 dari awalnya Rp 2.407.000 per gram. Adapun harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.398.000 dari semula dibanderol Rp 2.402.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.296.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.398.000
