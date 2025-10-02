Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Oktober: Antam, UBS & Galeri24 Naik
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 2 Oktober 2025 naik lagi.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (2/10), harga emas Antam mengalami kenaikan tipis Rp 3.000 menjadi Rp 2.338.000 dari semula Rp 2.335.000 per gram.
Harga emas Galeri24 naik Rp17.000 per gram ke angka Rp 2.242.000 dari semula Rp 2.225.000 per gram.
Adapun harga emas UBS mengalami lonjakan Rp 48.000 ke angka Rp 2.283.000 dari awalnya Rp2.235.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
