Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 September: Antam, UBS dan Galeri24 Kompak Naik Lagi
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 2 September 2025.
Dikutip dari laman resmi Pegadaian, Selasa, harga emas untuk produk logam mulia Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.
Harga emas Antam di Pegadaian hari ini naik dari Rp 2.060.000 menjadi Rp 2.092.000 per gram.
Harga emas UBS dan Galeri24 pun turut mengalami peningkatan, dengan masing-masing dibanderol Rp 2.013.000 per gram dan Rp 1.981.000 per gram.
Untuk emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 2 September 2025, untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan. Cek daftarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 1 September: Antam, UBS dan Galeri24 Stabil
- Harga emas Antam Hari Ini 1 September Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 31 Agustus: Antam, UBS dan Galeri24 Terus Naik
- Kompak, Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik Lagi
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 Agustus: Antam, UBS, Galeri24 Naik Lagi
- Tren Kenaikan Harga Emas Antam Berlanjut Hari Ini 28 Agustus, Cek Daftarnya