Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Agustus: UBS Stabil, Antam & Galeri24 Naik
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 20 Agustus 2025. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (20/8) menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS,Galeri24, dan Antam.
Harga emas Galeri24 naik ke angka Rp 1.883.000 dari semula Rp 1.881.000 per gram. Harga emas UBS tetap dibanderol dengan harga Rp 1.901.000 per gram. Sementara, harga emas Antam naik menjadi Rp 1.964.000 dari awalnya Rp 1.961.00 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.028.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.901.000
