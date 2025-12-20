Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Desember: Turun Tipis
Sabtu, 20 Desember 2025 – 11:11 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 20 Desember 2025.
Dikutip dari dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (20/12), harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.
Harga jual emas Galeri24 turun Rp 4 ribu, dari awalnya Rp 2.515.000 menjadi Rp 2.511.000 per gram.
Begitu pula emas UBS turun Rp 2 ribu, dari semula Rp 2.556.000 menjadi Rp 2.554.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.381.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 20 Desember 2025. Emas UBS dan Galeri24 turun tipis.
