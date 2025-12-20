menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Desember: Turun Tipis

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Desember: Turun Tipis

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Desember: Turun Tipis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas di Pegadaian Sabtu 20 Desember 2025. Ilustrasi. Foto/Ilustrasi: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 20 Desember 2025.

Dikutip dari dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (20/12), harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 turun Rp 4 ribu, dari awalnya Rp 2.515.000 menjadi Rp 2.511.000 per gram.

Baca Juga:

‎Begitu pula emas UBS turun Rp 2 ribu, dari semula Rp 2.556.000 menjadi Rp 2.554.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.381.000

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 20 Desember 2025. Emas UBS dan Galeri24 turun tipis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI